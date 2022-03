Incidente in un cantiere con la moto da enduro del padre: morto 16enne

E' morto dopo aver lottato per due giorni in un letto d'ospedale il 16enne che nella serata di sabato era stato soccorso, a Lazzate, dopo un terribile incidente mentre era in sella a una moto da enduro. I soccorsi erano intervenuti poco dopo le 19 all'interno del vecchio campo base in disuso dell'autostrada A36 "Pedemontana", in via Rosselli. Qui, insieme al minorenne, in quel momento pare ci fossero altri giovani.

Il ragazzo, residente a Cermenate, nel Comasco, sarebbe caduto a terra dopo aver perso il controllo della Honda CRF 250, una moto sprovvista di targa e risultata non immatricolata di proprietà del padre, che pare non avesse alcun titolo di guida per condurre. Il 16enne era in sella al mezzo con il casco in testa e sembra che, poco prima che -per cause in corso di accertamento - la moto andasse a collidere contro un new jersey adiacente alla cancellata in ferro che delimita la proprietà, separandola dall'autostrada, si sia lanciato a terra, per evitare l'impatto.

I soccorsi

Sul posto nella serata di sabato in seguito alla chiamata di emergenza partita da Lazzate si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero e i carabinieri della compagnia di Seregno. Il ragazzo è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano con un trauma cranico. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime.

A effettuare i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono stati i militari della stazione di Seveso che hanno anche ascoltato i testimoni presenti, tra cui appunto altri ragazzini che si erano dati appuntamento nel cantiere forse per trascorrere del tempo insieme. Sono incorso le indagini per capire le motivazioni e le circostanze che hanno portato il giovane (privo di alcun titolo di guida) a salire in sella alla moto in un’area privata.