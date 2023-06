Si tuffa per un bagno con gli amici ma non riemerge più: ragazzo muore a 22 anni

Si è tuffato per un bagno, insieme a degli amici, e non è più tornato a galla. I sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese si sono calati a 18 metri di profondità per riportare il giovane in superficie. Ma nonostante la mobilitazione d'emergenza e i soccorsi il ragazzo, 22 anni, non ce l'ha fatta.

E' morto nella mattinata di giovedì 15 giugno, B.H., classe 2001, dopo essere giunto nell'ospedale monzese in condizioni gravissime. E al San Gerardo era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica in prognosi riservata. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le sue condizioni erano troppo gravi. Il 22enne mercoledì pomeriggio, intorno alle 17.30, era stato soccorso e tratto in salvo nelle acque del lago di Luino, a Porto Ceresio. Qui il 22enne, in compagnia di alcuni amici, sarebbe arrivato in treno per trascorrere qualche ora spensierata e fare uno dei primi tuffi della stagione estiva. Un bagno che si è trasformato in tragedia.

Dopo la chiamata di emergenza con la richiesta di aiuto a ridosso della spiaggia denominata della Fiammetta sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco. Dopo il recupero in profondità, il 22enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Qui poi il giorno dopo è avvenuto il decesso.