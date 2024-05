Regazzo si tuffa nel fiume e annega: morto 16enne

È stato visto cadere nell'acqua cadere e poi scivolare via, trasportato dalla corrente fredda del fiume. Dramma domenica pomeriggio tra Cornate d'Adda e Medolago dove un ragazzo di 16 anni è morto, senza riemergere più dall'acqua.

Il giovane avrebbe raggiunto a nuoto la sponda opposta del fiume ma, quando ha tentato di tornare a riva nella seconda traversata, non ci è riuscito per via della forte corrente.

Le operazioni per il salvataggio sono scattate poco dopo le 13 con l'intervento i vigili del fuoco di Monza e Milano (insieme agli uomini del comando di Bergamo) giunti sul posto con una squadra ordinaria, con gli specialisti del soccorso acquatico, i sommozzatori e gli aerosoccorritori del Reparto Volo Lombardia a bordo dell'elicottero "Drago 141".

Ed è stato proprio l'equipaggio a bordo dell'aeromobile a individuare il 16enne lungo il corso d’acqua, trasportato per diversi chilometri dalla corrente, all’altezza del comune di Medolago, nel Bergamasco.

Successivamente, il corpo del giovane è stato recuperato dagli aerosoccorritori a tre metri di profondità con la collaborazione degli specialisti fluviali e affidato al personale sanitario.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.