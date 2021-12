Addio a Ricky, giovane calciatore brianzolo morto a 22 anni

Cresciuto sui campi di calcio a Lissone, Ricky Riva è scomparso prematuramente a 22 anni. Il giovane - che ha indossato la maglia biancoblu per diverso tempo - si è spento nella notte tra Natale e Santo Stefano dopo aver combattuto una battaglia contro una brutta malattia.

"Questa notte è venuto a mancare Riccardo Riva. Difensore cresciuto nel Settore Giovanile della Pro Lissone, Ricky ha sempre dimostrato con orgoglio la sua passione per i colori biancoblu" ha scritto la società in un messaggio di cordoglio condiviso sul proprio sito e sulla pagina Facebook per salutare il giovane calciatore.

"Un esempio per i suoi compagni"

Parole di affetto, vicinanza e cordoglio per la famiglia quelle espresse dalla società per salutare il ragazzo che tra meno di dieci giorni avrebbe compiutio 23 anni.

"Con il suo spirito di squadra, la determinazione e il sacrificio è stato un esempio per i suoi compagni e continuerà ad esserlo per tutti i nostri giovani, dentro e fuori dal campo. Tutta la Pro Lissone esprime il suo affetto e la vicinanza ad Emiro, Anna e Federica in questo momento di grande dolore. Ciao Ricky, sarai sempre nei nostri cuori". Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita.