Violenta rissa in strada, morto un ragazzo: ferito un 16enne

Un ragazzo di 22 anni morto e un altro, un giovane di 16 anni, è rimasto ferito a coltellate in modo grave. È il pesantissimo bilancio di una rissa scoppiata in strada tra diverse persone a Pessano con Bornago, alle porte di Monza. In via Monte Grappa, poco prima della mezzanotte di giovedì, sono arrivati i soccorsi e i carabinieri.

I due ragazzi sono stati soccorsi dal personale del 118, arrivato venti minuti prima della mezzanotte con ambulanza e automedica. Il più grave dei due era un ragazzo italiano, classe 1999. Il giovane è stato trasportato presso l'ospedale San Gerardo di Monza d'urgenza, con ferite di arma da taglio al torace, ed è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La vittima abitava in Brianza, a Vimercate.

L'altro giovane è un italiano di 16 anni: è stato ricoverato presso l'ospedale di Melzo con ferite alla testa ma non sarebbe in pericolo di vita, stando a quanto rivelano fonti dell'Azienda regionale emergenza urgenza.

Le indagini di quanto accaduto sono in mano ai carabinieri del Comando Provinciale dei carabinieri di Milano. I rilievi e gli accertamenti sono stati svolti dalla S.I.S. del Nucleo Investigativo.