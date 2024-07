È morto il brianzolo Davide Martorelli, noto dirigente sindacale

È morto questa notte Davide Martorelli, per gli amici Dado, noto dirigente sindacale di Cisl Monza e Brianza protagonista per anni di numerose battaglie a fianco dei lavoratori nelle aziende del territorio.

Originario di Seregno ma residente con la moglie a Vimercate, a dare notizia della scomparsa con un accorato post sui social è stato il direttivo di Cisl Monza Brianza Lecco: "Questa notte ci ha lasciato una persona molto cara a tutta la Cisl Monza Brianza Lecco, Davide Martorelli. Un grande amico, amante della vita e delle persone, empatico e positivo. Ognuno di noi lo ricorderà sempre con affetto e con la certezza che incontrare sul proprio cammino persone come lui, è un dono raro e prezioso".

"Davide è stato anche un grande sindacalista - si legge ancora nel post - capace di mettere il cuore in ogni sua battaglia e di stare al fianco di coloro che difendeva con passione". Non un caso: Martorelli si è speso infatti numerose volte a tutela dei lavoratori nelle controversie legate ai licenziamenti di massa nelle grandi aziende del territorio: non ultime l'allora Henkel di Mezzago, la Canali di Carate Brianza, la Texnova di Lesmo e la Macplast di Caponago. Portando sempre avanti con coraggio le istanze dei dipendenti e cercando di preservare posti di lavoro.

Tanti i messaggi di cordoglio e di grande stima giunti alla famiglia del sindacalista. Fra questi anche quelli della storica ex segretaria generale Rita Pavan: "Davide è stata una delle persone migliori che ho incontrato in più di 40 anni di sindacato. Non solo sul piano sindacale, ma anche, e soprattutto, su quello umano".

Sabato 6 luglio alle 15.30 Martorelli verrà salutato con una cerimonia laica presso la Casa del commiato Pirola di Vimercate (via Bice Cremagnani 44).