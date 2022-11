Marco il sub morto durante un'immersione nel giorno del suo compleanno

Viveva a Cinisello Balsamo e proprio quel giorno compiva 54 anni. Si chiamava Marco Domenico Bordoni, il sub che proprio ieri ha trovato la morte durante un’immersione nel lago di Lecco , lasciando nel più profondo dolore la compagna e la figlia.

Un tragico destino quello di Marco Domenico Bordoni, venditore di 54 anni che viveva alle porte di Monza che nel primo pomeriggio di domenica ha perso la vita durante un'immersione a Moregallo. Un'immersione ricreativa - riferiscono i colleghi di LeccoToday - effettuata nella zona de 'Le Macchine', così ribattezzata per la nota presenza di svariati autoveicoli sul fondale.

L'ultima immersione al Moregallo

Intorno alle 13 gli amici, riemersi dopo la lunga immersione, hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco a bordo della pilotina, supportati da un'autobotte fatta arrivare da Valmadrera e un’auto infermieristica. Richiamati sia l'elicottero pronto al decollo da Varese e i sommozzatori milanesi, mentre i carabinieri della stazione di Valmadrera hanno verbalizzato le varie testimonianze. Il corpo dell'uomo è stato recuperato: purtroppo sono risultati vani i tentativi di rianimarlo. Sequestrata l'attrezzatura, in corso di valutazione la possibilità di eseguire un'autopsia e un'analisi tecnica per capire quali sono state le cause del decesso.