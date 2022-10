La Croce Rossa saluta Umberto lo storico autista

La Croce Rossa di Monza piange Umberto Bonvecchiato. Un pilastro per i volontari della CRI monzese che hanno perso uno dei volti storici del gruppo. Bonvecchiato avrebbe compiuto tra un mese e mezzo 93 anni. Ma come si legge sulla pagina Facebook 'Vecchie glorie di Croce Rossa' una brutta caduta in casa lo ha tradito.

Tante le dimostrazioni di affetto e i ricordi per quell'uomo che è stato un punto di riferimento per intere generazioni di volontari che hanno prestato servizio in via Pacinotti. Entrato in Croce Rossa nel 1950 Bonvecchiato dopo quattro anni come volontario era stato assunto come autista. Una carriera proseguita per quarant'anni sempre con il sorriso e tanti aneddoti da raccontare ai nuovi arrivati.

Gli amici e i volontari della Croce Rossa che lo hanno conosciuto lo ricordano sui social con parole di grande affetto. Per essere stato punto di riferimento e per i tanti insegnamenti di vita che ha trasmesso alle centinaia di giovani volontari che nel corso dei decenni hanno prestato servizio alla Croce Rossa di Monza. Gli storici amici erano già pronti per organizzargli una festa il 13 dicembre per il suo 93esimo compleanno, ma il destino ha giocato un brutto scherzo.

I funerali di Umberto Bonvecchiato saranno celebrati sabato alle 10.45 nel Duomo di Monza.