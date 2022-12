Muore nel Villoresi il giorno di Natale

Probabilmente si è trattato di un gesto estremo. Un gesto che la donna - di cui non è stata resa nota neppure l'età - ha compiuto proprio durante questi giorni di festa.

Nella giornata di ieri - 25 dicembre - poco prima delle 10 i vigili del fuoco hanno recuperato nel canale Villoresi il corpo di una donna. Il corpo, ormai esanime, è riemerso tra i comuni di Limbiate e di Paderno Dugnano. Come riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri della compagnia di Desio.

Quando il corpo della donna è stato recuperato dalle acque purtroppo era già senza vita e i sanitari del 118 accorsi sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Dove e come chiedere aiuto

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.