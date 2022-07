Fiamme in un campo, uomo muore carbonizzato

Tragico incendio mercoledì pomeriggio a Trezzo sull'Adda, alle porte delle Brianza, teatro di un maxi rogo divampato in un campo agricolo in zona Cascina nuova, una struttura raggiungibile passando da via Rocca per poi percorrere una stradina a piedi.

Stando alle prime informazioni finora apprese, le fiamme sono scoppiate pochi minuti prima delle 16, in un terreno coltivato a orto e cereali, a poca distanza da un capanno in legno. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno scoperto il cadavere di un uomo, in parte carbonizzato. Per la vittima - la cui identità non è ancora nota - non c'è stato nulla da fare nonostante l'intervento di un'ambulanza e un'auto medica del 118. È verosimile - ma le ricostruzioni sono ancora frammentarie - che si tratti dell'agricoltore che in quel momento era al lavoro nei campi.

Sul posto anche i carabinieri, cui spetterà il compito di ricostruire le cause dell'incendio, che ha decine di pompieri per un paio di ore per domare il rogo completamente.