Bernareggio, dramma in carrozzeria: 60enne trovato senza vita

Dramma a Bernareggio nella mattinata di lunedì 21 giugno. Un uomo di sessant'anni è stato trovato senza vita all'interno della propria attività lavorativa.

I soccorsi sono intervenuti presso una carrozzeria di via delle Industrie intorno alle 9, allertati da un familiare che lavora insieme all'uomo. La centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato a Bernareggio un'ambulanza e un'automedica allertate in codice rosso e insieme ai mezzi del 118 sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate. Purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il sessantenne, che risulta titolare dell'attività, è stato trovato senza vita all'interno di un'area dove pernottava. Il corpo senza vita è stato rinvenuto lunedì mattina e il familiare lo ha salutato per l'ultima volta venerdì sera, alla chiusura. Dai primi riscontri il decesso sembrerebbe essere riconducibile a cause naturali.