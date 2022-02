Investito da un treno, un morto lungo la ferrovia: convogli fermi in Brianza

Vigili del fuoco, mezzi di emergenza del 118 e forze dell'ordine mercoledì mattina sono intervenuti lungo la ferrovia tra Desio e Lissone-Muggiò dove una persona ha perso la vita in seguito a un investimento da parte di un treno. La richiesta di intervento dei soccorsi è avvenuta pochi minuti prima di mezzogiorno e la dinamica è al momento ancora in corso di accertamento.

L'Azienda regionale emergenza urgenza (118) sul posto ha inviato un'automedica e una ambulanza supportate dai pompieri che hanno lavorato insieme ai carabinieri e alla polizia ferroviaria. La vittima, un maschio di cui ancora non sono note le generalità, purtroppo, è morta sul colpo. Il punto in cui è avvenuto l'impatto e dove sono intervenuti i soccorsi si trova a una sessantina di metri dalla stazione di Lissone. Non si esclude che possa trattarsi di un gesto volontario. Gli accertamenti sono in corso e i rilievi sono stati effettuati dalla polizia ferroviaria di Monza. Nella giornata di martedì un fatto analogo era avvenuto a Bollate dove una donna ha perso la vita, investita da un treno.

Disagi sulle linee Trenord

Diverse linee Trenord hanno subito conseguenze e la circolazione tra Seregno e Monza al momento è stata interrotta con possibili variazioni di percorso e cancellazioni. "L'investimento di una persona fra le stazioni di DESIO e LISSONE-MUGGIO' e i conseguenti accertamenti dell'Autorità competenti stanno causando la sosta prolungata del treno 24941 (SARONNO 11:05 - ALBAIRATE 12:52)" ha informato l'azienda tramite i suoi canali. La linea è stata momentaneamente interrotta nella mattinata di mercoledì per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria. Come alternative di viaggio per i passeggeri Trenord suggerisce la linea S2 (Mariano Comense-Rogoredo) o la S4 oppure il Regionale7 Como via Saronno. Tra le linee coinvolte dai disagi relativi all'evento anche la S11 e la S9.