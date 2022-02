Il Monza in lutto: è morto mister Frosio

Ieri la sconfitta contro il Pisa, oggi l'annuncio della morte di Pierluigi Frosio, volto storico del calcio Monza. Oggi, domenica 20 febbraio, si è spento lo storico allenatore dei biancorossi.

Frosio, classe 1948, era nato a Monza precisamente nel rione di Casignolo. Per tutti Piero, mister Frosio era originario della Bergamasca, ma in quel di Monza si era immediatamente ambientato. Dopo la passione per la bicicletta arriva quella per il pallone con il "monzese" che milita nella Gerardiana, nella Pro Sesto, nel Legnano, nel Rovereto, nel Cesena e nel Perugia. Chiude la sua esperienza agonistica col Rimini in Serie C2 nella stagione 1984-1985, avendo totalizzato nella sua carriera 175 presenze e 5 reti in Serie A e 143 presenze e 3 reti in Serie B.

Ma la passione per il calcio non finisce e dopo la carriera da giocatore, Frosio intraprende quella da allenatore prima nelle giovanili del Perugia poi, nel 1987, nella sua Monza. Con Frosio i biancorossi arrivano in serie B. Poi dopo tre stagioni il passaggio all'Atalanta in serie A, un'avventura però finita ancor prima della conclusione del campionato con l'esonero dopo la sconfitta contro il Bari.

Pierluigi Frosio, una vita dedicata al pallone. Dopo l'esperienza con il Monza e la Dea il mister venuto dalla periferia si è seduto anche sulle panchine del Como, del Modena, del Ravenna del Novara. Per poi ritornare dai biancorossi in serie B dal 1997 al 2000. Terminata l'esperienza con il Monza Frosio prosegue come mister in C1 e in C2 con il Padova, l'Ancona e il Lecco.

Profondo il cordoglio dell'Ac Monza che in una nota stampa ha ricordato che "AC Monza piange la scomparsa di Piero Frosio e partecipa al dolore della sua famiglia.Alla sua prima stagione sulla panchina del Monza, nel 1987-88, centrò subito la promozione in Serie B, vincendo anche la Coppa Italia di Serie C. In quella squadra giocava anche l’attuale allenatore biancorosso Giovanni Stroppa, che lo ricorda commosso e si unisce al dolore dell’amministratore delegato Adriano Galliani, del direttore sportivo Filippo Antonelli, anche lui allenato da Frosio, nel 1998, e di tutto l’AC Monza".