Addio a Ernesto "Tino" Brambilla, si è spento a 86 anni ex pilota monzese

Si è spento a 86 anni Ernesto, per tutti "Tino", Brambilla, ex pilota monzese. Fratello di Vittorio, scomparso nel 2001 all'età di 63 anni, Tino è morto nella sua casa, in zona Cazzaniga, nella giornata di lunedì 3 agosto. La stessa dove era cresciuto.

Il più grande di quattro figli, con un padre titolare di un'officina di riparazioni auto e moto, Brambilla esordì nelle competizioni in sella alle dueruote nel 1953 con una Rumi 125. A Trecate, in quell'anno, la prima vittoria a cui ne seguirono molte altre. Con la sua MV Agusta 125 Monoalbero Corsa nel 1954 ottenne nella stagione 22 vittorie e il titolo di Campione italiano di Terza Categoria.

Nel 1959 l'esordio nel Motomondiale con un terzo posto all'esordio al GP di Germania della 350. Interrotto il rapporto con la MV Agusta, Brambilla passò poi alla Bianchi. Nel 1961 ottenne il titolo di Campione Italiano Seniores della 500.

Dalle moto poi approdò ai kart e infine all'Automobilismo prima in Formula Junior e dal 1965 in Formula 3, finendo secondo in classifica alla guida di una monoposto Wainer. Nel 1966 fu campione italiano di Formula 3 con una Brabham-Ford. Nel 1968 passò in Formula 2, dapprima con una Brabham e poi con una Ferrari, arrivando terzo nel Campionato europeo. L'anno seguente invece avrebbe dovuto gareggiare nel Gran Premio di Formula Uno ma fu impossibilitato a causa dei postumi di un incidente motociclistico. Chiuso il rapporto con la Ferrari, Brambilla corse in auto e in moto (anche con il fratello minore Vittorio), per dedicarsi successivamente alla sua officina e al lavoro di collaudatore di pneumatici Pirelli. La sua scomparsa lascia un enorme vuoto nel mondo dei motori e dell'automobilismo.