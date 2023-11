Il botto e lo spavento: "Dalla scuola hanno lanciato una piastrella sulla mia auto"

"Ero parcheggiata in doppia fila, a bordo della mia auto, in attesa, nel parcheggio. Dietro di me c'era un'altra auto. All'improvviso ho sentito un forte botto sulla macchina e mi sono spaventata". Sulla vettura della donna - con appena un mese di vita, uscita dal concessionario a ottobre - era arrivato qualcosa di pesante. Un pezzo di piastrella di ceramica che le è sembrato fosse "volato" proprio da una scuola lì di fronte. Forse scagliato da qualcuno - per ragioni sconosciute - oltre la recinzione.

"A bordo del veicolo dietro di me c'erano marito e moglie e sono scesi subito e mi hanno avvisato dicendomi che mi avevano lanciato qualcosa sulla macchina" racconta la signora che ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e a MonzaToday. E i coniugi, avendo visto la scena, le hanno saputo anche indicare da dove arrivasse quell'oggetto. E sostengono provenisse dalla scuola.

"Per terra, vicino alla macchina, ho trovato un pezzo di piastrella". La donna ha subito chiamato i carabinieri dove poi si è presentata per sporgere denuncia contro ignoti. E ha bussato alla porta della scuola per poter parlare con la dirigente. "Mi hanno subito chiesto se mi fossi fatta male ma per fortuna no. Però la macchina ha riportato un danno. E in quel momento da lì, in quel parcheggio, poteva passare chiunque, è un gesto gravissimo" ha aggiunto.

La vicenda poi è passata nelle mani delle assicurazioni e la polizza della donna, vittima dell'atto vandalico, prevede una franchigia di 500 euro che alla signora non sembra corretto dover pagare di tasca propria. Dalla provincia di Monza e Brianza, dal settore scolastico, precisano che in casi simili, se accertata, la responsabilità è della scuola che deve provvedere con la propria polizza assicurativa. E attivarsi parallelamente anche per individuare il singolo responsabile.

"Lanciare una piastrella dalla scuola non è uno scherzo: da lì passano ragazzi, pedoni. E se colpiva qualcuno in testa? Finiva male" riflette la signora. MonzaToday ha contattato la scuola, l'istituto Mosè Bianchi di Monza, per avere chiarimenti in merito all'episodio e capire che iniziative dal punto di vista educativo e responsabilizzante siano state intraprese per far luce sull'accaduto ed eventualmente individuare il responsabile. Al momento dalla presidenza, contattata via email dopo tentativi telefonici, non è prevenuta alcuna risposta.