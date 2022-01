Mostra il green pass, ma è quello dell'amico: denunciato un 18enne

Quando gli agenti della polizia di stato gli hanno chiesto di mostrare il green pass lui lo ha esibito senza problemi. Ma dalle verifiche è emerso che non era il suo, ma quello di un suo amico.

Il fatto è accaduto in un locale di Seregno, durante i controlli effettuati giovedì sera. Protagonista un 18enne. Per il giovane è immediatamente scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona (art. 494 codice penale). Durante la serata di maxi controlli nel comune brianzolo sono state identificate 103 persone e controllati 6 locali. Nel corso dei controlli sono state sanzionate 6 persone perchè erano entrate nei locali sprovviste del passaporto verde.

Gli agenti durante la serata hanno controllato le aree più "calde" di Seregno: quelle del centro storico, via Macallè, via Sciesa in corrispondenza della stazione, piazza Roma, viale Mazzini, via Carroccio e via Einaudi.

Gli agenti della polizia di stato di Monza negli ultimi giorni sono stati impegnati in maxi controlli serali nei comuni di Monza, Seregno e Desio. Nel corso delle serate sono state controllate 203 persone e 20 locali. Sono 2 le persone denunciate, 4 le sanzioni per clienti senza green pass, 3 le persone irregolari individuate e un provvedimento di espulsione.