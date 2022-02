Inquieti, mostra al teatro Binario 7

Dopo la collettiva “7 L’arte interpreta i vizi capitali”, che ha abitato gli spazi del teatro Binario 7 nei mesi scorsi, il progetto BinarioArte prosegue con una mostra a quattro mani di due giovanissimi artisti: INJOE e Nicolò Villa.

La bipersonale è curata da GinevraEffe, Sara Parolini e Daf, le tre fondatrici del progetto heartYoung, il contenitore di heart - pulsazioni culturali dedicato agli artisti under 25. Da ormai due anni, infatti, l’associazione heart ha affidato a queste tre intraprendenti giovani artiste e storiche dell’arte la gestione e la curatela scientifica di una serie di eventi ed esposizioni organizzati sia in sede sia in altri luoghi. In “Inquieti” dialogano tra loro due artisti tra loro apparentemente molto diversi: un’attenta analisi, però, individua nei loro percorsi interessanti affinità elettive. L’esposizione verte sul tema dell’oggetto concepito sia come semplice materiale sia come concetto astratto.

INJOE crea opere dai toni accesi e impulsivi che sottolineano l’importanza di dare nuova vita a materiali in disuso. Nicolò Villa, con il suo tratto scuro e preciso in contrasto con il bianco della tela, crea oggetti ibridi facendo emergere il loro lato astratto. Le opere dei due ragazzi, come due facce della stessa medaglia, danno vita a una mostra in equilibrio tra armonie e contrasti.