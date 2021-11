Monza rende omaggio a Napoleone con una mostra ai Musei Civici

Si intitola "Da Napoleone al terzo millennio: gli artisti e il parco di Monza" la mostra che sarà inaugurata venerdì 19 novembre ai Musei Civici di Monza.

Una carrellata di opere (tra incisioni disegni e quadri) realizzate da 34 artisti a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. La mostra, ideata da Dario Porta, rientra nel programma di commemorazione del Bicentenario della morte di Napoleone, promosso dal Comitato per il bicentenario napoleonico 1821 – 2021 (Media partner Rai Cultura e Rai Storia).

La mostra è una sorta di viaggio che inizia con uno sguardo sul Parco, a partire dalla sua realizzazione nel 1805, attraverso la pittura e l'incisione che spazia dalle vedute ottocentesche al naturalismo, dalle suggestioni grafiche del Novecento all'esplosione espressionistica del colore.

Nei primi decenni dell’Ottocento per gli incisori della scuola neoclassica milanese il Parco era un modello di eleganza e un canone estetico, poi sul finire del secolo diventa per i pittori - soprattutto monzesi - il luogo ideale dove cercare l’ispirazione per i loro dipinti naturalistici.

Nel corso del Novecento, a seguito dei grandi mutamenti del costume e della società, il Parco subisce molte trasformazioni ambientali e in esso iniziano a convivere sia il paesaggio agreste e boschivo che edifici e impianti sportivi.

In mostra le opere di Carlo Sanquirico, i dipinti di Pompeo Mariani, Emilio Borsa, Eugenio Baioni ad Emilio Parma; le opere di maestri e allievi dell’Isia e della Civica Scuola Paolo Borsa fino ad arrivare alle più recenti incisioni di Federica Galli e ai nuovi linguaggi espressivi dell’arte del Terzo Millennio. L’esposizione sarà accompagnata da un ciclo di conferenze, visite guidate e laboratori didattici per bambini.

"Napoleone ha lasciato tracce importanti a Monza, ha segnato la storia del nostro territorio - spiegano il sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo -. In particolare, è forte il suo legame con la Villa Reale. Il tributo che, con questa mostra, riconosciamo a Napoleone è un modo intelligente e straordinario per celebrare questo rapporto. Oltre ad avere un valore culturale importante – anzi necessario - perché significa confrontarci con le nostre radici e la nostra identità".

La mostra rimarrà aperta dal 19 novembre al 13 febbraio. Orari: mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; giovedì dalle 15 alle 18.

La visita è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo. Ingresso con green pass.