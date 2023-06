L'uomo ubriaco che cade dalla moto quasi in coma etilico mentre guida

Guidava uno scooter ma era talmente ubriaco, con valori quasi al limite del coma etlico, che è caduto, finendo a terra.

E' successo a Seregno, nella serata di giovedì. L'uomo - denunciato per guida in stato di ebbrezza - è stato sorpreso in strada dalla polizia locale durante un controllo effettuato dalle pattuglie del comando guidato dal comandante Giovanni Dongiovanni.

Il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo. Sottoposto all'alcotest il conducente è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3.5 grammi per litro nel sangue. E' scattata la denuncia. Si tratta del secondo provvedimento per il medesimo reato nel giro di due giorni per la polizia locale di Seregno. Nella serata di sabato infatti un 49enne è stato denunciato dopo essere stato fermato al volante di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 3 g/l al termine di un inseguimento.