Si scontra con un furgoncino: 16enne in moto traportato in ospedale

E' stato trasportato in codice giallo al San Gerardo il16enne che in sella alla sua moto si è scontrato con un furgoncino a Monza, in zona San Rocco.

Il sinistro oggi, 14 giugno, intorno alle 14, quando un ragazzo di 16 anni in sella alla sua moto che percorreva viale Gugliemo Marconi, all'altezza del civico 87, in direzione Milano, si è scontrato improvvisamente con un furgone. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono giunte un'ambulanza, un'automedica e una pattuglia della polizia locale per effettuare i rilievi.

Restano ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Nel frattempo il traffico nella zona si è fortemente rallentato e si è formata una lunga coda di mezzi.

Il ragazzo è stato caricato su una barella e portato in codice giallo al San Gerardo.