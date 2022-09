Motocross illegale nel "cantiere della morte", nei guai altri 7 ragazzi

Ancora motocross illegale nel cantiere della Pedemontana in Brianza e un nuovo blitz dei carabinieri che ha fatto scattare sette denunce, con altri giovanissimi - e quattro ragazze - finiti nei guai. Dovranno rispondere del reato di invasione di terreni i giovani tra i 18 e i 25 anni che nello scorso fine settimana sono stati sorpresi dai carabinieri e identificati mentre stavano assistendo a manovre di moto all'interno dell'area privata che era utilizzata come campo base per il cantiere per la realizzazione dell'autostrada.

A far scattare l'intervento, dopo che già a marzo i carabinieri erano intervenuti nel cantiere in seguito alla morte di un ragazzino di 16 anni in sella a una moto da motocross proprio nell'area, è stata una nuova denuncia presentata dalla socoetà Autostrada Pedemontana Lombarda. Anche ad agosto i militari dell'Arma di Seregno avevano effettuato un controllo nel cantiere e denunciato 14 giovanissimi. Questa volta nei guai sono finiti sette giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che sono stati sorpresi a Lazzate in via fratelli Rosselli all’interno dell’area recintata dell’ex campo base mentre assistevano a delle manovre pericolose da parte di altri ragazzi in moto. I giovani centauri sono riusciti a dileguarsi, scappando via alla vista delle pattuglie e dei militari, attraverso dei varchi aperti nella recinzione. Gli spettatori invece non sono riusciti ad andare lontano.

I giovani sono quasi tutti residenti in provincia di Como, tra Senna Comasco, Cavallasca, Cantù, Capiago Intimiano, tranne uno residente in Brianza, a Misinto. Ora i carabinieri sono al lavoro per identificare anche i motociclisti fuggiti via. Nel cantiere lo scorso 12 marzo si era verificato l’incidente mortale di uno studente 16enne di Cermenate e l'area è da tempo stata segnalata proprio perchè punto di ritrovo per manovre fuoristrada da parte di giovani centauri.