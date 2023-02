Movida in Brianza: 'pizzicati' 18 lavoratori in nero

Controlli nel mondo della movida (ma non solo) a Monza e in Brianza. Le fiamme gialle hanno trovato 18 lavoratori in nero. Questo il risultato delle verifiche mirate effettuate daio militari del comando provinciale della guardia di finanza nell’ambito dei controlli straordinari per contrastare la mala movida messi in campo dalla prefettura brianzola.

I controlli sono stati effettuati nel fine settimana sia a Monza (in corso Milano, nei pressi della stazione, in piazza Garibaldi, in via Bergamo, in zona Nei e nel quartiere Cantalupo) con l’impiego delle unità cinofile del gruppo di Orio al Serio, sia in provincia con l’impiego delle compagnie delle fiamme gialle di Seregno e di Seveso. Nel corso dei controlli i finanzieri hanno comminato sanzioni che variano dai 29mila euro ad oltre 54mila euro. Durante le verifiche sono stati individuati 18 lavoratori in nero (di cui 11 di nazionalità italiana, 3 egiziani, 2 cinesi, un pakistano ed un cittadino ucraino) intenti a prestare la propria opera presso esercizi commerciali brianzoli (a Monza in un locale notturno e in un bar, in Brianza in un ristorante, in un centro estetico e in due pizzerie). In seguito ad ulteriori controlli i finanzieri hanno inviato all’ispettorato territoriale del lavoro la richiesta di sospensione dell’attività per 3 esercizi commerciali in quanto, nel giorno dei controlli i lavoratori in nero accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.