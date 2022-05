Mr Rizzus e le frasi violente contro le donne: "La mia è arte: dico quello che voglio"

Frasi che descrivono la donna come oggetto sessuale, la umiliano e rime violente. Ma per l'autore dei testi, balzato sulle cronache nazionali dopo che Striscia la Notizia ha sollevato il caso della denuncia da parte della figlia di Valerio Staffelli, Rebeca Staffelli, presa di mira dal trapper monzese in alcuni pezzi, è solo "arte".

Sulla vicenda di Mr Rizzus, nome d'arte per Simone Rizzuto, 24enne di Villasanta, Striscia la Notizia lunedì sera ha dedicato un nuovo servizio. E il tg satirico ha ripreso la replica del trapper: "C'è la libertà di espressione in Italia, posso dire quello che voglio nelle mie canzoni perchè è arte. Una persona può dire quello che vuole se no siamo in una dittatura" ha dichiarato.

Ma oltre alle parole violente Staffelli ha mostrato anche alcune immagini in cui il trapper monzese mostra ai suoi follower alcune armi e munizioni, imbracciando quello che viene descritto come un kalashnikov e una pistola. "Nonostante le minacce e i video sui social in cui si mostra armato addirittura di un Kalashnikov, nessuno ha mai preso provvedimenti" chiosa Staffelli.

"Non è che c'abbiamo le armi finte" aggiunge il trapper in un video. Le immagini sono state mandate in onda dal tg satirico durante un servizio che è tornato sull'argomento. Striscia la Notizia ha ripreso anche le dichiarazioni e le minacce condite da insulti (alcuni "irripetibili" e quindi censurati nella versione integrale mandata in onda su canale Cinque) arrivate da parte del fratello del trapper e rivolte a Staffelli e Brumotti.

Sulla vicenda, in seguito agli sviluppi giudiziari e alle precisazioni relative al rinvio a giudizio, sono state depositate anche tre interrogazioni parlamentari, con l'interessamento da parte della politica. Una di queste è stata anche indirizzata al ministro della Giustizia Marta Cartabia. "Purtroppo la canzone del trapper con tutte le sue minacce è ancora online e disponibile su tutte le principali piattaforme" ha concluso Staffelli, rinnovando l'appello a prendere provvedimenti perchè i contenuti vengano oscurati.