La frase choc contro Rebecca Staffelli in una canzone: condannato il trapper monzese Mr Rizzus

Dieci mesi di reclusione e tremila euro di risarcimento come provvisionale. Questa la condanna stabilita dal Tribunale di Monza nei confronti del trapper monzese Mr Rizzus. Venticinque anni, al secolo Simone Rizzuto, era imputato con l'accusa di diffamazione nei confronti della speaker radiofonica Rabecca Staffelli, figlia dell'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, a causa di alcune frasi ritenute ingiuriose e sessiste contenute nei versi di una sua canzone.

Martedì mattina poi la sentenza nel procedimento con rito abbreviato che lo vedeva imputato: il pm aveva chiesto la condanna con un anno di reclusione. Per il trapper monzese che nel brano "Non ci siamo" cantava “20900 delinquenti, sco****o la figlia di Staffelli”, è arrivata la condanna. Bersaglio delle rime di Rizzuto, era stata la figlia di Staffelli menzionata in più di una occasione nei testi e nei video e taggata da uno sconosciuto (un ragazzo finito anche lui a procedimento) in un video in cui canticchiava la strofa.

La giovane aveva deciso di sporgere denuncia. "Ho fatto regolare denuncia tramite i miei legali con la speranza che la giustizia rimuovesse poi dal web quei video dai toni decisamente minacciosi e che venissero presi i dovuti provvedimenti per la mia tutela" aveva raccontato Rebecca Staffelli, nel servizio andato in onda nel 2022 durante una puntata del tg satirico Striscia la Notizia che aveva raccontato il caso.

"Prima o poi sconterò tutto insieme alle mie cose vecchie perchè sono pieno di denunce e di processi" ha scritto il trapper monzese, commentando in una stories su Instagram il verdetto del tribunale. "Ma va bene così, mi assumo le mie responsabilità. Purtroppo ho anche quattro segnalazioni con la sorveglianza, non è un abella situazione. Grazie a chiunque mi stia vicino" ha scritto Rizzuto.

"Anche io minnacciato"

Il trapper ha rilasciato a MonzaToday un commento e una replica a seguito della decisione del Tribunale. "In merito alla vicenda con Rebecca Staffelli, sono dispiaciuto se le mie parole possono averla offesa in qualsiasi maniera ma è stata una rima fatta in maniera goliardica" ha riferito.

"Sono assolutamente contro la violenza sulle donne, non è una cosa che mi appartiene, tanto da non aver mai avuto precedenti riguardo reati contro le donne. Credo anche che la suddetta abbia utilizzato questa vicenda, data la rabbia nei miei confronti, per farmi passare come un mostro, quando le donne che sono a fianco a me ogni giorno sono sempre state trattate con rispetto. Questo odio gratuito nei miei confronti dopo aver fatto una battuta in un testo di una canzone, mi fa pensare a quanto in Italia stiamo ancora indietro e quanto il potere che hanno persone più grosse di te possa influire sulla tua intera vita. Anche io dopo questi articoli che ho letto, ho ricevuto minacce da persone molto strette alla vittima e mi sono sentito messo all’angolo a causa del mio essere “meno famoso” e di conseguenza, non poter aver neanche avuto l’opportunità di affrontare un processo in tranquillità e senza pressioni sociali".

La sorveglianza speciale

Per il trapper lo scorso luglio 2023 era scattata anche la sorveglianza speciale. A decidere del provvedimento era stato il tribunale di Milano proprio a seguito anche delle minacce fatte all'inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli e a sua figlia Rebecca. La misura, della durata di un anno, era stata applicata dalla questura di Monza, città dove il cantante risiede, per i suoi comportamenti "antisociali e pregiudizievoli per la sicurezza e la tranquillità pubblica", incluse le minacce e "le condotte denigratorie e persecutorie" contro Valerio Staffelli di Striscia e la figlia Rebecca. In precedenza, MrRizzus si era già scagliato con Vittorio Brumotti a causa di un servizio sullo spaccio nel centro di Monza. Il rapper, secondo quanto argomentato nel provvedimento dell'epoca, quando aveva solo 17 anni era stato già condannato a 9 mesi per aver perseguitato l'ex fidanzata, che aveva anche obbligato a lasciare le scuole superiori perché frequentate da "troppi maschi". Leader della banda trap Gang 20900, Rizzuto aveva inoltre aggredito, picchiato e rapinato un uomo straniero, arrivando a spezzargli il femore. Per questo era stato condannato ad altri 2 anni e 4 mesi. In alcuni video, infine, aveva invitato i suoi follower a commettere atti di violenza sessuale ai danni della figlia di Staffelli, vicenda su cui il Tribunale di Monza si è pronunciato.