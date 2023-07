"Stupro sua nonna": la fidanzatina perseguitata, le armi e le minacce: Mr Rizzus "sorvegliato" speciale

Noto non (solo) per la sua musica condita da frasi violente anche nei confronti delle donne e di minacce. Alcune delle quali rivolte anche a Vittorio Brumotti e a Valerio Staffelli e alla figlia Rebecca. Il trapper monzese di 25 anni Mr Rizzus è stato ora raggiunto da un decreto di Sorveglianza Speciale disposto dal Tribunale di Milano – Sezione Autonoma Misure di Prevenzione eseguito nella giornata di giovedì 27 luglio dai poliziotti della questura di Monza.

Il provvedimento è stato emesso su proposta avanzata nel giugno scorso dal questore della provincia di Monza, Marco Odorisio, dopo gli ultimi episodi che avevano visto protagonista il trapper 25enne, residente a Villasanta, leader di una band Trap, denominata “Gang” 20900” (o “Sacra Corona Ferrea”), composta da giovani ragazzi brianzoli, alcuni gravati da precedenti penali e di polizia, che con i loro video e canzoni "inneggiano esplicitamente ad atti di delinquenza ed al consumo di droga, dileggiano le forze dell’ordine e leiIstituzioni pubbliche, diffamano e minacciano le persone mediante l’uso dei canali social".

La persecuzione all'ex fidanzatina costretta a lasciare la scuola

Il trapper 25enne, secondo quanto ricostruito dalla questura, si sarebbe reso responsabile, fin da minorenne, di reati contro la persona (rapina e lesioni personali) oltre che di diffamazione e atti persecutori ai danni della sua ex fidanzata. In particolare, all’epoca diciassettenne, aveva imposto alla ragazza di cancellare i propri account sui social network, arrivando ad impedirle di salutare gli amici per strada, obbligandola a lasciare la scuola poiché prettamente frequentata da maschi. "Dopo l’interruzione della relazione sentimentale, aveva iniziato a pubblicare sui profili social minacce nei confronti della stessa, con commenti pubblici diffamatori e denigratori che l’avevano costretta, in preda all’ansia e ad un costante timore per la propria incolumità e per quella della propria famiglia, a mutare le proprie abitudini di vita" spiegano dalla questura, ricostruendo la vicenda. Per questa vicenda Mr. Rizzus era stato condannato a nove mesi di reclusione.

La rapina a cinghiate a un uomo

L’anno successivo il giovane monzese si è reso protagonista, in concorso con un componente del suo gruppo Trap “Gang 20900”, di una rapina ai danni di un uomo, un cittadino straniero colpito con una cintura e con calci e pugni così violenti da provocargli la rottura del femore con 40 giorni di prognosi. Anche per questo era arrivata una condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione.

Mr Rizzus, secondo quanto ricostruito, avrebbe continuato a farsi ritrarre sui canali social in video in cui "maneggia armi da fuoco o fa esplicitamente uso di stupefacenti; sono inoltre proseguite le condotte vessatorie, persecutorie, amplificate dall’utilizzo dei social network, poste in essere nei confronti di persone che a vario titolo, per la loro attività professionale o per ragioni personali, hanno gravitato nel capoluogo brianzolo".

Le minacce a Brumotti e alla famiglia Staffelli

Nel mirino dele minacce e delle accuse denigratorie di Mr Rizzus è finito anche Vittorio Brumotti, campione di bike triale e inviato di Striscia la Notizia, minacciato ed insultato più volte con messaggi diffusi sui social network in cui lo si minaccia con il gesto del taglio della gola e si dice ripetutamente di aspettarlo “per fargli la festa”. Minacce erano state rivolte anche alla sua fidanzata, anche aspettandolo nelle pubbliche vie di Monza. Un accanimento che era scaturito per un servizio giornalistico del 2019 con il quale il conduttore televisivo denunciava lo spaccio nel centro cittadino del capoluogo brianzolo.

Sempre nel 2019 è poi cominciata la "battaglia" ingaggiata a suon di rime e minacce nei confronti della famiglia Staffelli che ha portato, prima la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia - Rebecca Staffelli - e poi lo stesso giornalista a depositare una serie di querele per diffamazione ed atti persecutori. La vicenda, da cui è scaturito anche un procedimento penale, era finita anche in televisione, con alcuni servizi giornalistici del tg satirico Striscia la Notizia.

Il trapper aveva inizialmente postato un video nel quale aizzava il suo pubblico a commettere atti di violenza, per lo più a sfondo sessuale, ai danni della ragazza in un fiume di parole e rime in cui mescolava anche esternazioni in cui si inneggiava al consumo di sostanze stupefacenti e all’odio nei confronti delle forze dell’ordine. Si è poi passati al padre Valerio Staffelli, anch’egli vittima di minacce e offese diffuse sul web a seguito dell’intervista rilasciata dalla figlia nel corso del programma televisivo di “Striscia la Notizia” in cui denunciava pubblicamente i pesanti insulti nei suoi confronti divulgati sui social da “Mr. Rizzus”. Le condotte minacciose e denigratorie sono proseguite anche nel corso delle fasi del processo che si è nel frattempo instaurato presso il Tribunale di Monza.

La foto con la pistola: "Stupro sua nonna"

A gennaio 2023, due giorni prima dalla prima udienza, “Mr. Rizzus” ha pubblicato su Instagram una fotografia che lo ritrae nell’atto di impugnare una pistola con silenziatore, corredata dalla dicitura sovrimpressa: “-2 al processo”. Nel febbraio successivo, “Mr. Rizzus” ha poi realizzato una diretta Instagram in cui, mentre è intento a caricare una pistola con le munizioni, dice rappando: “un ferro a casa per chi mi infama, lego Staffelli dentro una casa, stupro sua nonna mentre mi guarda, picchio sua figlia insieme a sua mamma, 4 processi 5 avvocati 6 magistrati stanno indagando, intercettati, pregiudicati, arrestati, vi sto minacciando, coi tuoi amici siete solo stupidi, voglio la testa di ‘sti Giudici”.

Stesso accanimento il Trapper l’ha da sempre dimostrato nei confronti delle forze dell’ordine: oltre le numerosissime offese via social, emblematica al proposito è la condanna a 1.000 euro di multa rimediata nel 2021, allorquando, portato nella Caserma dei Carabinieri di Villasanta per un controllo, utilizzando una penna a sfera, imbrattava la parete della sala d’attesa con la scritta “Merde”, incideva sul tavolino in legno con un oggetto appuntito la scritta “infami- ACAB”, e deturpava il quadro dell’Arma appeso al muro con la scritta “ACAB”; nella stessa giornata sbeffeggiava i militari, pubblicando sul su profilo Instagram foto e filmati che ritraevano tali odiose condotte.

?Il provvedimento

Questi episodi sono ripercorsi all'interno dell'istruttoria della Divisone Anticrimine della Questura di Monza e della Brianza hanno portato i Giudici del Tribunale della prevenzione di Milano a determinare nel loro provvedimento che "non v’è dubbio che negli ultimi anni R.S. abbia posto in essere in modo sistematico ed ostinato, nonostante i vari ammonimenti dell’autorità amministrativa, comportamenti oggettivamente antisociali e pregiudizievoli per la sicurezza e la tranquillità pubblica, oltre che lesivi della sfera personale di soggetti che non avevano alcuna responsabilità nei suoi confronti. Sotto questo profilo il Tribunale, pur recependo in parte le deduzioni difensive relative all’incidenza su tali condotte del contesto sociale e del vissuto personale del proposto e pur comprendendo che tali condotte possono essere ispirate in parte, dalla determinazione di affermarsi come leader del genere musicale praticato, ritiene che le vicende di cui R.S. si è reso protagonista non possano essere banalizzate e che non ne debba esserne disconosciuta la gravità".

"Il proposto si è infatti, reso responsabile di ripetuti insulti ed intemperanze nei confronti quelle istituzioni e di più persone, con condotte il cui disvalore risulta fortemente amplificato dalla diffusione delle stesse tramite piattaforme social, frequentate da un pubblico di giovanissimi followers, che possono essere facilmente indotti ad assumere comportamenti emulativi e pericolosi e rispetto ai quali il proposto non dimostra alcun senso di responsabilità". E ancora: "Gli ultimi video e messaggi pubblicati dal proposto nel gennaio di quest’anno evidenziano che il medesimo non in grado di comprendere la gravità dei suoi comportamenti e gli effetti che gli stessi possono avere sulle persone a cui si riferiscono, confondendo l’aspetto artistico con l’incitamento a compiere reati, le minacce e frasi diffamatorie, non mostrando di essere ancora in grado di controllarsi”.

Sulla base di quanto disposto dal provvedimento notificatogli il 25enne, spiegano dalla questura, "dovrà attenersi a particolari prescrizioni per la durata di un anno: vivere onestamente e rispettare le leggi fissando una dimora certa dalla quale non potrà allontanarsi senza preventivo avviso alle Autorità di P.S., restare in casa dalle 22.00 alle 7.00, non associarsi a pregiudicati, presentarsi al Sert per avviare un percorso di disintossicazione dall’uso e abuso di sostanze stupefacenti".