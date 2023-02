Il riscaldamento non funziona e l'anziano condomino trova nella sua caldaia la droga

Il riscaldamento non funzionava e l'anziano condomino si è recato nel locale caldaia per accertarsi che non ci fosse qualche guasto. Ma giunto nel sotterraneo del palazzo ha notato che nell'intercapedine della sua caldaia c'era una busta di plastica con uno strano contenuto. L'uomo - 86 anni - ha subito chiamato il 112. I carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno scoperto che in quella busta c'erano 250 grammi di marijuana che hanno sequestrato.

Il fatto è accaduto nella serata di domenica 19 febbraio a Muggiò. Nella palazzina dove l'uomo vive da qualche giorno stanno effettuando lavori di ristrutturazione. Sul posto si è subito recata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Muggiò. I militari hanno subito capito che all'interno della busta c'era della droga, e hanno rassicurato anche l'anziano sul fatto che non avesse responsabilità anche se la droga era stata nascosta nelle sue pertinenze. Prima di lasciare il condominio i militari hanno riacceso la caldaia e poi riaccompagnato in casa l'uomo. I carabinieri lo hanno ringraziato per averli chiamati e lo hanno rassicurato sulla sua estraneità ai fatti. Il locale caldaia è accessibile a tutti e sprovvisto di porta. Sono in corso accertamenti per potere risalire a chi ha potrebbe aver nascosto la droga nel sottoscala.