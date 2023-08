"Tagliate quei maledetti forasacchi": la disperazione della proprietaria di Axel, morto a 8 anni

Rosaria è ancora sconvolta. Due giorni fa il suo Axel, un bellissimo esemplare di samoiedo di 8 anni e 8 mesi, è morto. La donna, che vive a Muggiò, si trova in vacanza e con lei il suo inseparabile cane. Un cane, affetto da osteoartrite, che negli ultimi 2 mesi è finito molte volte sul tavolo del veterinario per i forasacchi che si sono infilati nel pelo, nelle zampe, e sotto alla pancia durante le passeggiate per la città. Così che dopo la pubblicazione in questi giorni sui social di fotografie di angoli di Muggiò ancora con l’erba alta e piena di forasacchi la donna si è sfogata.

“Non ho mai scritto in questo gruppo. Oggi con tanta sofferenza sono pronta a farlo. Il mio cucciolo non c'è più: in tanti lo conoscevano – ha scritto sulla pagina Facebook ‘Sei di Muggiò se…’ - Negli ultimi 2 mesi ha subito più interventi per i forasacchi. Tanta sofferenza”. Rosaria invita il sindaco ad intervenire tempestivamente dopo le numerose lamentele e segnalazioni che da mesi vengono fatte sui gruppi social.

“Sono molto triste per la morte del mio Axel - racconta la donna contattata da MonzaToday -. Tutti lo conoscevano e tutti gli volevano bene. Purtroppo quest’anno è stato tremendo: era impossibile portarlo in passeggiata, Muggiò era ed è piena di forasacchi”. Rosaria è disperata: il suo Axel è morto per un arresto cardiaco proprio mentre si trovava in vacanza con lei. “Preciso subito che Axel non è morto per i forasacchi, né tanto meno per la osteoartrite - continua -. Ma certamente due mesi di antibiotici, cortisone e importanti interventi chirurgici per l’eliminazione dei forasacchi, hanno avuto effetto sul corpo del mio cane. Non sono qui a chiedere rimborsi, ma solo a dire al comune di Muggiò di intervenire, di tagliare i forasacchi, di permettere ai proprietari di portare i loro amati cani in passeggiata in totale sicurezza, di tagliare l’erba soprattutto in prossimità di rotonde e di incroci pericolosi”.

Rosaria non riesce a trattenere le lacrime. È da due mesi che il suo Axel è sotto terapia per gli interventi di rimozione dei forasacchi. “Ne aveva tantissimi, tanto che non l’abbiamo neppure più portato fuori per la passeggiata – continua -. Mi ricordo di averne tolti una trentina dalla pancia, per quelli più profondi il veterinario ha dovuto intervenire chirurgicamente. Gli si attaccavano al pelo, alle zampe. È stata una sofferenza immensa. Oltre al dolore, anche la necessità di assumere cortisone e antibiotici, di pulire le ferite ogni giorno. Il mio Axel ha sofferto le pene dell’inferno per quei forasacchi che durante le passeggiate gli si attaccavano”. Una sofferenza che Rosaria non riesce a lenire e che spera, almeno, altri proprietari non debbano patire. Da qui il suo sfogo sui social e l’invito a intervenire per sistemare la città.