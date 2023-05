L'uomo che ha preso una multa di oltre 2mila euro a Brugherio (in una volta sola)

Multa salatissima e sequestro dell'auto a Brugherio ieri 19 maggio in via San Carlo. Una pattuglia della polizia locale ha intercettato una Opel Astra guidata da un egiziano di 32 anni residente a Rozzano. La macchina era priva di assicurazione (con la recidiva nel biennio), ma non solo.

Il titolare era in possesso di una patente extraUE in corso di validità e foglio rosa italiano ma quest'ultimo era stato revocato a seguito di un procedimento penale per reati di truffa ai danni dello Stato. Questo proprio perché aveva tentato di prendere la patente cercando di passare gli esami con un auricolare che gli suggeriva le risposte. La sanzione per la guida (reiterata) senza assicurazione è di 1.732 euro, a cui bisogna aggiungerne 160 per la mancata conversione della patente (perché è residente in Italia da oltre un anno). Altri 400 euro di sanzione perché circolava sprovvisto di traduzione della patente di guida. Il totale della multa è di 2.229 euro. Inoltre per l'irregolarità della patente è previsto il fermo del veicolo di 45 giorni dopo il dissequestro e la sospensione della patente da 1 a 2 mesi.

Si precisa che gli accertamenti sono stati eseguiti con la diretta collaborazione della Motorizzazione di Como.

L'uomo è stato anche denunciato dalla polizia locale a seguito di provvedimento di rintraccio presente nei terminali, per aver tentato di ottenere la patente in maniera fraudolenta.