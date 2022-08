Il comune che multa chi abbandona la spazzatura. Il sindaco: "Non sempre la si fa franca"

E' stato il sindaco di Meda e presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, a postare la storia di ordinaria follia. Un automobilista si ferma scende dall'auto e abbandona un sacco della spazzatura per strada. Peccato che a vigilare c'erano alcuni cittadini che hanno segnalato la targa e l'uomo è stato multato.

Il post del sindaco di Meda

"Non sempre la si fa franca - è iniziato così il post sui sociale che racconta l'accaduto scritto da Luca Santambrogio - L’altra sera grazie alla segnalazione di attenti cittadini che, con spirito molto collaborativo, hanno visto un’automobile abbandonare un sacco della spazzatura e hanno preso la targa del veicolo, la polizia locale ha potuto rintracciare l’incivile, non residente a Meda, dargli una meritata multa e riconsegnargli quanto aveva abbandonato. Non sempre va liscia agli incivili dell’abbandono rifiuti. Il tutto nella speranza che al signore, come a tanti altri, passi la voglia di abbandonare rifiuti a Meda ed in tutti gli altri comuni".