L'uomo sull'auto che sembrava abbandonata: per il proprietario 3mila euro di multa

Gli agenti della polizia locale di Brugherio nella mattinata di oggi, sabato 24 dicembre, durante il servizio di ausilio alla pulizia della strada hanno notato in via Piave una Fiat Punto di proprietà di un brugherese con a bordo un uomo di 60 anni residente a Pioltello.

I vigili da tempo attenzionavano quell'auto che all'apparenza sembrava in uno stato di abbandono e stavano effettuando, in merito, dei controlli. Al proprietario è stata staccata una multa di 3mila. L'auto inoltre risultava priva di assicurazione e senza revisione. Peraltro era stata sottoposta a fermo. L'auto è stata portata via con il carro attrezzi ed è stata sottoposta a sequestro per confisca.



Già ieri, sempre a Brugherio, erano stati rimossi tre mezzi abbandonati da tempo in strada. Si tratta di due auto (una Peugeot abbandonata in via Nenni-Neruda, e una Bmw lasciata in via largo Donatori del sangue) e una moto che da molto tempo era stata parcheggiata in via Sant'Anna. Dal comando della polizia locale spiegano che prima di arrivare alla rimozione dei mezzi erano stati effettuati gli accertamenti, esposto cartelli sui veicoli e inviata una raccomandata ai proprietari. Poi dopo i 60 giorni previsti dalla legge dal ricevimento della notifica si è passati direttamente alla rimozione dei mezzi.