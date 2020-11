A spasso in quattro sull'auto intestata a prestanome durante lockdown: multati

Erano a bordo di un'auto, in quattro, senza alcun giustificato motivo per spostarsi, durante il lockdown in piena emergenza sanitaria. E l'Alfa 147 che la polizia locale di Brugherio ha fermato lunedì mattina in via Aldo Moro durante un controllo è risultata intestata a un "prestanome" che è risultato avere altri quaranta veicoli di proprietà.

I controlli sono scattati intorno a mezzogiorno e a bordo del mezzo viaggivano un 29enne di origine romena domiciliato a Sesto San Giovanni, un 24enne connazionale anche lui residente nel comune milanese alle porte di Monza e due 19enni italiani di Cologno Monzese, entrambi con precedenti penali per lesioni e furto.

Nei confronti del prestanome, residente nella Bergamasca, sono state attivate delle indagini per impedire che possa intestarsi nuove proprietà. A carico dell'uomo e del conducente è stata comminata una sanzione di 544 euro ciascuno per il possesso fittizio del veicolo. Tutti e quattro gli uomini a bordo invece sono stati multati con 400 euro di sanzione per la violazione delle misure di contenimento dell'epidemia previste dal Dpcm in vigore.