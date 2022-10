La corsa in autobus gli costa cara: 130 euro, ecco perché

Una corsa in autobus che certamente non scorderà: 130 euro la multa che il monzese dovrà pagare perché salito sul mezzo senza biglietto. Un ticket che l'uomo avrebbe voluto comprare ma che non ha potuto farlo perché nel suo quartiere non ha trovato una rivendita. L'edicola ne era sprovvista e non c'erano altri punti vendita. L'uomo si è subito autodenunciato al controllore non appena era salito sul mezzo, ma essendo sprovvisto di biglietto è stato sanzionato.

Una vicenda che risale a quattro anni fa quella raccontata lunedì 17 ottobre sul blog del Comitato di quartiere di Sant'Albino di Monza. Il monzese infatti nei giorni scorsi aveva ricevuto un'ingiunzione di pagamento per quella multa che lui, considerandola ingiusta, aveva strappato. Quel lunedì mattina l'uomo avrebbe dovuto recarsi da Sant'Albino alla stazione di Monza in autobus. Per un imprevisto accaduto la domenica l'uomo si era dovuto organizzare con i mezzi invece che con la macchina, e non essendoci all'epoca la possibilità di acquistare il biglietto ordinario on line aveva cercato una rivendita. Quella del suo rione era chiusa, quindi si era precipitato in stazione a Monza, ma anche in quel caso aveva trovato la serranda abbassata. A quel punto la decisione di rinviare l'acquisto del biglietto al giorno seguente.

Ma a quel punto la sorpresa: a Sant'Albino i biglietti dell'autobus li vendeva solo l'edicola ma ne era rimasta sprovvista. Nel rione, infatti, erano poche le richieste e l'edicolante acquistava al massimo una decina di biglietti. Ma quel mattino non ne aveva più. L'uomo quindi, salito sul mezzo in partenza dal capolinea di Sant'Albino, ha subito avvisato l'autista e il controllore. Ma senza successo. "Mi ero autodenunciato, raccontando della ricerca di un biglietto e sollevando la problematica del non avere un punto di distribuzione biglietti affidabile al capolinea di quel servizio - scrive nella lettera inviata al Comitato di quartiere -. I controllori, pur dichiarando di conoscere la situazione, mi avevano fatto una multa di 130 euro. Arrabbiato, non ho pagato la multa (che non ho più con me) perché sentivo che quello che era accaduto era un’ingiustizia. Decidere di non rispettare una regola, infatti, è un conto, ma dover pagare una multa perché non è possibile accedere pienamente al godimento regolare di un servizio è un altro conto. Sono consapevole che quattro anni fa avrei dovuto muovermi diversamente, magari segnalando la questione all'azienda, ma non lo feci. Ad ogni modo, mi trovo costretto a pagare una multa per una situazione che non ho provocato io. Questo episodio mette in luce, a parer mio, un vulnus nell’accesso dei cittadini di Monza al pieno godimento dei servizi pubblici, servizi sui quali paghiamo tasse".

Dal Comitato di Sant'Albino riferiscono che adesso l'unico punto di vendita dei biglietti dell'autobus (compresi quelli diretti a Milano) è la tabaccheria davanti alla chiesa. Ma nel rione resta comunque il problema dei mezzi. "Troppo pochi, soprattutto nel fine settimana. Poi dalle 20.30 non passa più un mezzo: l'ultimo dal rione parte alle 20.15. Inoltre sono molto lenti e per chi vive a Sant'Albino raggiungere la stazione o l'ospedale San Gerardo è un'impresa: 25 minuti per lo scalo ferroviario e 60 minuti per il nosocomio" fanno sapere dal Comitato di quartiere.