Vende fiori e verdura ma è abusivo: l'ambulante pizzicato 2 volte in 2 giorni (e la maxi multa da 6mila euro)

E' stato sorpreso a vendere senza autorizzazione fiori, frutta e verdura prima al mercato settimanale e poi il giorno dopo in un'altra zona della città, durante una manifestazione. E non era nemmeno la prima volta. Così per un ambulante, cittadino originiario del Bangladesh, è scattata una doppia multa per commercio abusivo da 6mila euro totali e un daspo urbano. Lo stesso ambulante è stato pizzicato tre volte a vendere abusivamente merce, in un solo mese.

Il controllo è scattato a Seveso dove nel corso del weekend la polizia localeè stata impegnata sabato nell'area del mercato cittadino di viale Redipuglia e domenica durante la Festa di Primavera che si è tenuta all'interno del Bosco delle Querce. "Si tratta dell'ennesima operazione che si inserisce nell'ampio progetto di contrasto dell'illegalità e di presidio del territorio finalizzato a garantire una sempre migliore vivibilità della città di Seveso" fanno sapere dal municipio.

L'ambulante sabato è stato sorpreso a effettuare commercio abusivo nei pressi del mercato: è stata applicata la sanzione di tremila euro con il sequestro dei fiori e della verdura e gli è stato notificato l'allontanamento per 48 ore dall'area interessata. Nella giornata di domenica poi la stessa scena, con un cambio di location. Dal comando di polizia locale rendono noto che la stessa persona è stata sorpresa effettuare commercio abusivo nei pressi della manifestazione organizzata al Bosco delle Querce. "In base alla normativa regionale sul commercio gli è stata nuovamente applicata la sanzione di 3.000 euro e il sequestro dei fiori e trattandosi della terza violazione nell'ambito di un mese e per i medesimi motivi, è stato avviato il procedimento per la richiesta al Questore del cosiddetto DASPO Urbano, ossia il divieto fino a sei mesi di frequentazione di determinate aree della città in cui la persona può agevolarsi nel perpetrare la condotta illecita del commercio abusivo".