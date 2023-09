Due lavoratori in nero, senza una regolare assunzione, sorpresi a servire a un banco al mercato di Seregno. E ora l'attività commerciale rischia una multa da 3.600 a 7.200 euro. Per lavoratore.

Il controllo è stato effettuato nella mattinata di sabato da parte del reparto di polizia amministrativa ai comandi del commissario capo Coppola. Nell'ultimo periodo, spiegano dal comando della polizia locale di Seregno, sono state intensificate le attività di ispezione "a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra i commercianti".

E qui presso un banco di frutta e verdura sono state notate tre persone impegnate nelle attività di vendita. E siccome il numero di addetti, per l'estensione dell'attività, agli operatori è sembrato sproporzionato, hanno deciso di approfondire. E la polizia locale ha accertato che i due "dipendenti " del titolare erano stati " reclutati", la stessa mattina, ai mercati generali di Milano.

I lavoratori, due cittadini stranieri di 27 e 26 anni regolarmente soggiornanti in Italia, erano stati inseriti nell'attività lavorativa senza essere regolarmente assunti, come spiegano dal comando della polizia locale. "Per il datore di lavoro, connazionale dei giovani, sanzioni amministrative da 3600 a 7200 euro per lavoratore. "Il personale del Corpo svolgerà ulteriori accertamenti per verificare che il caso non sia un episodio di caporalato. Infatti la merce venduta era stata acquistata nello stesso luogo in cui è stato reclutato il personale in nero" specificano dal comando.