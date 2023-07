Una multa da 500 euro e un ammonimento, con allontanamento dalla piazza. E’ successo a Monza dove un uomo, un cittadino peruviano, è stato trovato in piazza Indipendenza intento a bere birra in strada prima di posizionarsi dietro a un’autovettura e usarla come copertura per espletare i suoi bisogni fisiologici a cielo aperto. L’uomo, raggiunto dai poliziotti della questura di Monza e Brianza e dagli agenti della polizia locale impegnati in un’attività di controllo straordinario in centro città, è stato sanzionato. Ammonito dai poliziotti ad assumere un contegno corretto, è stato poi multato dagli agenti ai sensi degli artt. 7 c.1 e 5 c.1 B del Regolamento Urbano con verbali per un totale di 500 euro.

I controlli in centro Monza

L’episodio è avvenuto nell’ambito dei controlli disposti dalla questura di Monza nelle serate di mercoledì 28 e giovedì 29 giugno, tra la stazione, via Artigianelli, Piazza Diaz, Piazza Mazzini e Piazza Indipendenza. In centro città sono stati impegnati gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e il personale della polizia locale di Monza. Nel corso delle attività sono state controllate 98 persone, di cui 16 con precedenti di polizia e sono stati effettuati 5 posti di controllo con 35 veicoli fermati.

Durante le attività, i poliziotti hanno rintracciato un cittadino egiziano nei confronti del quale era stato disposto un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo emesso dal questore di Monza e della Brianza in data 22 giugno in quanto “soggetto socialmente pericoloso”. Numerosi controlli, infine, sono stati effettuati in Piazza Duomo lungo i portici, ove è stata spesso segnalata la presenza di numerosi giovani che dopo aver consumato bevande alcoliche abbandonano le bottiglie di vetro, creando così una situazione di degrado urbano. I controlli, assicurano dalla questura, proseguiranno anche nelle prossime settimane.