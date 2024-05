Il furgone trasformato in discarica abusiva, la segnalazione nel parcheggio: scatta la denuncia

Mobili, serramenti, pezzi di arredo: da quel furgone cassonato parcheggiato nell'area tra via Solferino e via Bottego, a Seregno, spuntava di tutto. E qualcuno ha pensato così di avvisare la polizia locale, temendo che potesse trattarsi di un abbandono abusivo di rifiuti imminente.

E così sabato pomeriggio gli agenti sono giunti sul posto dove da tempo è in corso un'attività di monitoraggio contro gli abbandoni illeciti, con il sospetto che possa essere la zona di attività di qualche "svuotacantine".

Qui è stato trovato un furgone che trasportava un carico importante di elementi di mobilio e oggetti di arredo. Il proprietario del veicolo, come ricostruito dal comando di polizia locale, non è stato in grado di riferire la provenienza dei rifiuti e ha rassicurato gli agenti sul fatto che il lunedì successivo avrebbe provveduto allo smaltimento regolare. Gli accertamenti effettuati hanno però fatto emergere che M.A. classe 1967, cittadino italiano residente in un comune del circondario, non risulta titolare di alcuna attività che autorizza la gestione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. Gli agenti gli hanno quindi contestato l’illecito trasporto, sequestrando il veicolo con il relativo carico e denunciandolo per le violazioni del Testo Unico Ambientale.

Un'altra multa per abbandono illecito

Nei giorni precedenti, un controllo analogo in altro luogo della città ha permesso di appurare come altro soggetto stesse effettuando un trasporto di rifiuti non pericolosi senza compilare l’apposito Formulario dei Rifiuti. In questo caso, però, era possibile rintracciare l’origine dei rifiuti e definire per loro una destinazione lecita: al soggetto veniva quindi contestata la mancanza dell’apposita documentazione, per una sanzione amministrativa di 3.200 euro.

"Come Amministrazione abbiamo dato un mandato forte alla Polizia Locale per il contrasto degli abbandoni di rifiuti: ci aspettiamo controlli molto accurati e senza sconti. L'appello è per la cittadinanza, affinché giungano segnalazioni il più possibile frequenti e puntuali: la lotta agli abbandoni indiscriminati possiamo vincerla solo se ci muoviamo tutti insieme" ha commentato William Viganò, assessore alle Sicurezza.