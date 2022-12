Il camion con il carico di ponteggi che rischiava di cadere sulle altre auto: multato

Trasportava ponteggi ma i trabattelli erano stati ancorati male al veicolo e rischiavano di cadere addosso alle altre vetture in transito o in strada. Ed è stato proprio quel carico mal posizionato che giovedì pomeriggio ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia locale in viale Europa.

Qui gli agenti hanno fermato l'autocarro con al volante un 36enne dello Sri Lanka. Il veicolo, partito da un cantiere nel territorio di Agrate era diretto a Rozzano - dove difficilmente sarebbe giunto senza perdere il carico visto come era mal sistemato - precisano dal comando di polizia locale. E sono scattati i controlli. Oltre al carico mal sistemato (art. 164) e relativa scorta in luogo idoneo per scarico e messa in sicurezza, il mezzo risultava circolante con revisione scaduta (art. 80) e cronotachigrafo non funzionante o scollegato (art 179).

Per l'autista sono così scattate multe per un totale di 1.126 euro con sospensione della carta di circolazione sino ad avvenuta revisione e ritiro della patente di guida in attesa della successiva emissione di decreto di sospensione da parte della Prefettura, che per la violazione del cronotachigrafo prevede da 15 giorni a 3 mesi di sospensione.