Cibo scaduto, frigo spenti e sporcizia: 15mila euro di multa a minimarket

Prodotti esposti sugli scaffali senza prezzo, confezioni di pane senza le indicazioni relative agli ingredienti e alla scadenza, cibo conservato in cattivo stato e frigoriferi - con all'interno alimenti deperibili - spenti. E ancora confezioni di zucchero scadute, frutta, verdura e pesce non tracciabile. Controllo e maxi multa in un minimarket etnico a Seregno.

In seguito ad alcune segnalazioni da parte di clienti venerdì mattina l'unità di sicurezza urbana si è presentata nel negozio situato nei pressi del centro. La polizia locale - si legge in una nota - ha constatato "la scarsa pulizia del locale e il cattivo stato di conservazione degli alimenti". Accertate decine di violazioni: dall'assenza dei prezzi delle merci a confezioni di pane prive delle indicazioni sugli ingredienti e sulla scadenza, prodotti in scatola con etichettatura non in lingua italiana e senza data di scadenza, frutta, verdura e pesce non tracciabile. Inoltre nel locale i frigoriferi erano spenti con alimenti deperibili all'interno. In seguito al controllo e alle violazioni accertate la polizia locale ha emesso un verbale di15mila euro di multe. Sul posto sono intervenute anche le squadre specializzate di Ats rilevando ulteriori violazioni igienico sanitarie.

"La Polizia Locale è costantemente impegnata in questo tipo di controlli per tutelare i consumatori e i commercianti che operano rispettando le regole" spiegano dal comando di piazza Umberto I.