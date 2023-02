Cantieri e lavori in città

L'uomo però, C.A., 62 anni, residente a Brugherio, si è messo al volante dopo aver fatto l'aperitivo. E così è finito comunque nei guai. I fatti sono avvenuti a Brugherio, poco prima delle 19 di mercoledì 1 febbraio, in via Sciviero. Gli agenti infatti, insospettiti, lo hanno sottoposto al test dell'etilometro e dall'accertamenti alcolemico è emerso che avesse assunto alcol con 0,67 e 0,68 g/l nelle due prove effettuate.

L'auto era in divieto e il conducente a bere al bar. Così, quando ha visto passare una pattuglia della polizia locale impegnata a verificare la regolarità dei veicoli in sosta nel tratto, è uscito di fretta e ha cercato di spostare la sua Ford Focus.

Nel tentativo di evitare la sanzione per divieto di sosta il conducente si è messo nei guai

Quei 543 euro spesi in pochi attimi per un aperitivo (con l'auto in divieto e alcol nel sangue)