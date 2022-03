Nel bar senza green pass, multa per cliente e per locale

Oltre 140 persone controllate in poche ore, 5 locali ispezionati insieme a un ristorante e un centro scommesse. Questi i numeri dei controlli predisposti dalla questura di Monza e Brianza che nella serata di martedì 8 marzo si sono concentrati sul territorio di Nova Milanese. Nell’ambito delle attività di prevenzione generale e vigilanza sul territorio gli agenti insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della polizia locale di Nova Milanese hanno svolto controlli nelle aree cittadine dove si trovano i locali della movida e dove si sono registrate situazioni di degrado e disagio con particolare attenzione a via Venezia, via Favaron, Piazza Salvo d’Acquisto, via Locatelli e via Diaz.

All’interno di uno dei locali è stato sorpreso un cliente sprovvisto di green pass: per l'uomo è scattata la multa e la sanzione è arrivata anche al titolare, sul quale grava un obbligo di vigilanza e controllo sulla clientela. Nel corso dei controlli è stato sanzioato anche un uomo sorpreso al volante di un'auto sprovvisto dei documenti assicurativi del veicolo. Nei prossimi giorni le attività di controllo proseguiranno anche in altri comuni della provincia, sempre nell’ottica di “ascolto e risposte alla comunità”, come annunciato dal questore Marco Odorisio.