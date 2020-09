Cibo mal conservato e insetti nel locale: maxi multa da 10mila euro

Cibo scongelato, lavorato e poi ricongelato più volte prima di finire nei piatti dei clienti e pessime condizioni igieniche. Nella mattinata di venerdì il Nucleo Polizia Annonaria della polizia locale di Monza ha svolto un’ispezione in un locale etnico in via Savonarola, recentemente oggetto di segnalazione anche da parte degli operatori del nucleo mobile.

Per l’attività è scattata una maxi multa da 10mila euro: l’esercizio, che si presentava in pessimo stato di igiene generale, è stato sanzionato per violazioni in materia di tracciabilità e rintracciabilità degli alimenti nonché per il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo. Gli agenti hanno rilevato violazioni di carattere penale di cui all'art. 515 del Codice per frode in commercio: pertanto il cibo – che veniva scongelato, lavorato e ricongelato più volte - è stato posto sotto sequestro amministrativo. Le sanzioni elevate dagli agenti sono pari a 10.000 euro.

“Interventi di questo tipo sono frutto di una precisa volontà di questa Amministrazione di controllare il rispetto delle norme igienico-sanitarie nei pubblici esercizi – spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – Il controllo e il presidio costante da parte degli agenti si rivelano ancora più efficaci grazie alle segnalazioni di cittadini. Proseguiamo in questa direzione per accrescere sempre di più sicurezza e legalità nella nostra città”.