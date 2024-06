Controlli della polizia locale in un minimarket etnico: multa da 300 euro

Trecento euro di multa a un minimarket a Meda. La sanzione è scattata martedì 18 giugno, in seguito a un controllo della polizia locale. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo di verifica nell'attività commerciale riscontrando alcune violazioni. Le irregolarità, secondo quanto emerso dal comando, riguardano la "mancanza di indicazioni riguardanti l'apertura e la chiusura dell'attività".

L'attività della polizia locale si è estesa anche al contrasto all'abbandono dei rifiuti e una multa è scattata anche per un cittadino sorpreso ad abbandonare un sacco di spazzatura. "La polizia locale medese opera smepre su svariati fronti al fine di garantire il rispetto delle regole" specificano dal comando il cui personale martedì pomeriggio è stato impegnato in un trasporto organi d'emergenza, con una corsa dalla Brianza a Linate per proseguire alla volta di Padova con una missione salvavita.