Monza, sfrecciano in due sul monopattino elettrico: multati dalla polizia locale

Viaggiavano in due su un monopattino. E per loro è scattata una multa di 50 euro. È successo a Monza nella serata di giovedì 10 settembre, nei guai due ragazzini poco più che maggiorenni.

I due giovani, come appreso da MonzaToday, sono stati beccati da una pattuglia della Locale in via Cavallotti intorno alle 20 mentre sfrecciavano a bordo di un mezzo della flotta "Free floating". I ghisa sono stati inflessibili e li hanno sanzionati, come previsto dal codice della strada.