Il 18enne che guida la moto della madre senza patente (né assicurazione): scatta la maxi multa da 5mila euro

Girava in moto senza targa e questo dettaglio non è sfuggito agli agenti della polizia locale che giovedì pomeriggio a Brugherio hanno fermato per un controllo un motociclista tra via Dorderio e via Increa. Il giovane centauro però è finito nei guai anche perchè circolava senza assicurazione e revisione.

Il ragazzo, 18enne residente in città, italiano, era sprovvisto di targa posteriore ma ha raccontato agli agenti di averla appena persa e di averla con sé. Ma i controlli non si sono fermati lì e il ciclomotore è risultato essere sprovvisto di assicurazione e di revisione scaduta nel 2020. E il giovane non aveva nemmeno la patente perchè mai conseguita.

Al ragazzo sono state elevate sanzioni per oltre 5mila euro oltre alla successiva contestazione al proprietario del veicolo (la madre) dell’incauto affidamento a persona senza patente di guida. Il veicolo veniva sospeso dalla circolazione, posto sotto sequestro e fermo amministrativo.