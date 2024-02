Musica con djset che viola l'ordinanza del comune, multa 4mila euro per un locale a Seregno

Un djset con apparecchiature di diffusione sonora vietate secondo quanto disposto da una ordinanza comunale. Per questo motivo a Seregno nella nottata tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio un locale è stato sanzionato con una multa da 4mila euro in seguito a un controllo della polizia. Si tratta di un noto locale del centro cittadino che, secondo quanto reso noto dal comando di via Umberto I, sarebbe già stato segnalato per episodi di disturbo da parte dei residenti.

"Il provvedimento era stato adottato perché l'esercizio, in passato, si era reso responsabile di plurime e gravi violazioni" spiegano dal comando della polizia locale. Al titolare è stata inflitta una sanzione amministrativa di 4 mila euro, verrà valutata la sospensione dell attività.

Questo non è stato l'unico controllo (e la sola multa) effettuata nel corso del servizio di presidio del territorio che ha visto impegnati 15 donne e uomini della polizia locale di Seregno alla guida del comandante Giovanni Dongiovanni, organizzati in 7 pattuglie.

Posti di blocco e controlli sulle strade

Sono stati sottoposti ad accertamenti etilometrici decine di conducenti. Sono stati sanzionati venti automobilisti per infrazioni al codice stradale e identificate oltre 60 persone. L'intervento si è concluso con un controllo in via Solferino, durante il quale sono state generalizzate 30 persone. Nel corso delle attività, a bordo di un veicolo è stata rinvenuta anche della droga.

"La capacità di mettere in campo interventi strutturati come quello di ieri notte sono la conferma del consolidamento della qualità del nostro corpo di polizia locale. Gli obiettivi di sicurezza che ci poniamo come amministrazione possono efficacemente essere perseguiti grazie all organizzazione e soprattutto grazie agli agenti, agli ufficiali e al.comandante, che ringrazio per il lavoro svolto" ha commentato il vicesindaco, assessore alla Sicurezza William Viganò.