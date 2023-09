"Ti guardo la macchina", parcheggiatore abusivo chiede soldi fuori dall'ospedale: multato

Chiedeva denaro con insistenza, nel parcheggio dell'ospedale. Come servizio - abusivo - offriva il controllo dell'auto lasciata in sosta. E l'attività irregolare all'uomo - un 40enne di origine romena - è costata una multa da 765 euro.

A sanzionare il parcheggiatore abusivo mercoledì mattina sono stati gli agenti della polizia locale di Seregno che in seguito alle numerose telefonate ricevute da parte di cittadini e utenti sono intervenuti nei pressi dell'ingresso della struttura sanitaria. La pattuglia è giunta intorno alle 11 e ha sorpreso l'uomo che, specificano dal comando di via Umberto I, chiedeva denaro per "controllare le auto".

Ed è scattato l'intervento del nucleo di sicurezza urbana. Per il 40enne è arrivata una sanzione amministrativa di 765 euro e un ordine di allontanamento dal luogo.