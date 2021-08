Lavoro nero e telecamere abusive, multa da 14mila euro per una pizzeria a Meda

Movida, rispetto delle disposizioni anti-covid e sicurezza. Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Seregno hanno effettuato un controllo in diversi locali in Brianza. E a Meda, in una pizzeria, sono state riscontrate alcune violazioni tra cui anche l'impiego di lavoratori in nero. L'ispezione è stata effettuata con il supporto del personale specializzato dei nuclei antisofisticazione e sanità (N.A.S.) e ispettorato del lavoro (N.I.L.) di Milano e del personale dell’ufficio di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco di Monza. L'attività ha coinvolto tre locali: una pizzeria a Meda e due bar a Seregno.

Lavoratori in nero e telecamere "abusive": maxi multa a pizzeria

A Meda i controlli hanno interessato una pizzeria dove dei sei dipendenti presenti al momento nell'atttività tre sono risultati in nero. All'esercizio è stata contestata la violazione di alcune norme tra cui anche l'installazione di un impianto di videosorveglianza abusivo. Dai controlli effettuati dai militari della compagnia di Seregno e dai reparti specializzati sono emerse carenze strutturali e in tema di sicurezza sul lavoro.

Per l'attività è scattata una multa di 14mila euro con contestuale chiusura fino al momento dell'adempimento delle prescrizioni. Il locale è stato segnalato alla competente autorità sanitaria mentre per il titolare è arrivata una denuncia.

Minorenne al lavoro e violazioni, multe da 20mila euro a Seregno

Due multe sono scattate anche per due bar di Seregno dove sono proseguiti i controlli dei militari dell'Arma. In uno dei locali insieme al verbale per l'impiego di manodopera in nero (tra cui una dipendente minorenne) sono state contestate anche carenze igienico-sanitarie per il disordine e la scarsa pulizia dei locali e degli strumenti di preparazione dei cibi con la presenza di residui di lavorazione degli alimenti risalenti anche a giorni addietro. Le violazioni hanno riguardato anche la sicurezza: il personale dell’ufficio di p.g. dei vigili del fuoco di Monza ha rilevato importanti carenze tra cui l'irregolarità delle vie di emergenza. Oltre alla multa è scattata la sospensione dell’attività imprenditoriale e per il titolare è arrivata una denuncia.

Insieme all'attività, sempre a Seregno, è stato multato anche un altro locale a cui è stato contestato il mancato rispetto delle procedure di abbattimento, conservazione e tracciabilità dei prodotti lavorati (HACCP; assenza di etichettatura sui lavorati e utilizzo improprio di un abbattitore che, con la presa staccata, era stato adattato a dispensa). A verbale anche diverse inadempienze in tema di sicurezza sul lavoro. La multa ammonta a circa 4.500 euro a cui si aggiunge una denuncia per il titolare.