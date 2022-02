Carenze igieniche in cucina e salumi senza etichette, multa per un locale a Biassono

Carenze igienico-sanitarie in cucina, salumi senza etichetta, sporcizia sulle mensole e nei congelatori. E ancora inadeguatezze strutturali negli spogliatoi. Per un locale, a Biassono, è scattata una multa da oltre 2.500 euro.

I controlli

I controlli sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Monza e del NAS di Milano, nel corso dei servizi finalizzati alle verifiche del rispetto delle normative di contenimento della pandemia e al green pass nelle aree della movida. I militari hanno identificato una sessantina di persone e sanzionato un locale per violazioni in materia di sicurezza alimentare.

In particolare i militari del NAS, durante l’ispezione di un pub-ristorante di Biassono, “hanno accertato carenze igienico sanitarie nei piani cottura, congelatori e mensole, nonchè verificato la presenza in cucina di salumi pronti per essere somministrati ma privi di etichetta, in violazione degli obblighi di tracciabilità imposti dalla normativa Europea. Riscontrate altresì inadeguatezze strutturali nei locali spogliatoi, per le quali verrà inoltrata comunicazione all’ ATS Brianza” spiegano dal comando provinciale dell’Arma di Monza e Brianza.

Durante i controlli sono stati identificati 60 clienti, (tutti in possesso di green pass), mentre per le violazioni arriveranno multe per 2.500 euro.