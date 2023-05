Ha l'assicurazione scaduta ma finisce nei guai perché guida ubriaco (di mattina)

Circolava senza l'assicurazione dell'auto perché scaduta da un mese. Ma quello non era l'unico problema.

Nella mattinata di mercoledì un 49enne brughere è stato fermato alle 11.15 in via Cazzaniga da una pattuglia della polizia locale di Brugherio. L'uomo era al volante della propria Lancia Y e dagli accertamenti effettuati dagli agenti circolava con assicurazione scaduta dai primi di maggio. Il marzo inoltre gli sarebbe stata ritirata la patente dalla polizia locale a Monza. Motivo per cui non si sarebbe dovuto trovare al volante dell'utilitaria. L'uomo inoltre, acome accertato, guidava anche sotto effetto di alcol.

L'etilometro infatti ha dato esito postivo con un risultato pari a 1.35 e 1.18 g/l a fronte di un limite di 0.5. Per il 49enne è scattata una denuncia, il veicolo è stato sequestrato e sottoposto a fermo per tre mesi con una multa di circa 3mila euro.