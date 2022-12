Sesso nel parcheggio (e le telecamere riprendono tutto): 20mila euro di multa

Una multa da diecimila euro a testa, per un transessuale e un cliente, sorpresi a compiere atti sessuali in un parcheggio pubblico a Caponago, in Brianza. E' successo nelle scorse settimane e i due protagonisti dell'episodio che con quegli attimi di passione hanno violato il regolarmento di polizia urbana sono stati identificati e multati. A riprendere l'incontro, avvenuto in un parcheggio, sono state le telecamere di videoseorveglianza installate nell'area che hanno permesso agli agenti del comando di polizia locale di rintracciare l'uomo giunto a bordo di un'auto e il suo accompagnatore.

"Dopo segnalazioni di abbandono rifiuti lanciati e lasciati da veicoli ad opera di soggetti che erano soliti appartarsi sul territorio caponaghese per consumare atti sessuali (con prostituzione) non sempre in macchina ma anche fuori dalle macchine in luoghi pubblici, la nostra Polizia Locale, che ringrazio sempre il il lavoro così impegnato, ha intensificato la vigilanza di sera e di notte, anche mediante servizi in borghese, oltre che all'uso delle telecamere sul territorio, giungendo ad emettere in queste ultime 3 settimane circa 20 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana e addirittura un contestazione di una violazione per Atti Osceni In Luogo Pubblico art. 527 Codice Penale depenalizzato con una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro" ha spiegato il sindaco Monica Buzzini.

La violazione è stata contestata e pagata il giorno successivo dal trasgressore che è stato rintracciato, identificato e convocato in comando. "Preciso che il provento non è introito dal Comune di Caponago ma della Prefettura, come definito dalle norme. Queste attività, anche così "invisibili", come tutte quelle della polizia locale sono fatte non per far "cassa" ma con il principio della sicurezza e decoro urbano. Niente è perfetto, tutto è perfettibile, ma proviamo a fare semplicemente il nostro" ha concluso il sindaco, rendicontando ai cittadini l'attività.